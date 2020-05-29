Kahvehanelerde 'yancılık' dönemi bitti!
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yeni dönem tedbirlerini anlattı: “Tek kullanımlık bardak kullanılacak. Masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak” dedi.
Koronavirüs nedeniyle kapatılan kahvehaneler normalleşme döneminde açılacakları tarihi merakla beklerken, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven yeni dönemdeki tedbirleri anlattı:
• Herkes maskesini takacak.
• Eldivensiz kimse olmayacak.
• Kahvehaneler düzenli olarak dezenfekte edilecek.
• Cam bardak yerine plastik veya karton bardaklar olacak. Kullanılıp atılacak.
• Masalar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olacak.
• Masalar ihtiyaç olursa ek suntalarla büyütülebilecek.
• Masada yancı olunca 5-6 kişi oluyordu. Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden fazla kişi oturamayacak.
• Taşlar her akşam dezenfekte edilecek.
• Oyun kağıtları iki saatte bir değiştirilecek.