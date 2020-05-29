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  3. Kahvehanelerde 'yancılık' dönemi bitti!
29 Mayıs 2020 Cuma 02:51 | Son Güncelleme:

Kahvehanelerde 'yancılık' dönemi bitti!

Kahvehanelerde 'yancılık' dönemi bitti!

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yeni dönem tedbirlerini anlattı: “Tek kullanımlık bardak kullanılacak. Masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak” dedi.

Koronavirüs nedeniyle kapatılan kahvehaneler normalleşme döneminde açılacakları tarihi merakla beklerken, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven yeni dönemdeki tedbirleri anlattı: 

• Herkes maskesini takacak. 

• Eldivensiz kimse olmayacak.

• Kahvehaneler düzenli olarak dezenfekte edilecek. 

• Cam bardak yerine plastik veya karton bardaklar olacak. Kullanılıp atılacak. 

• Masalar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olacak.

• Masalar ihtiyaç olursa ek suntalarla büyütülebilecek. 

• Masada yancı olunca 5-6 kişi oluyordu. Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden fazla kişi oturamayacak. 

• Taşlar her akşam dezenfekte edilecek.

• Oyun kağıtları iki saatte bir değiştirilecek.


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