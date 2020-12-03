Kahramanmaraş'ta polise hain saldırı: 1 polisi şehit eden zanlı yakalandı

Antalya'daki bir cinayetten aranan 22 yaşındaki Muhammet Karataş eşkaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin bir otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3. katta bulunan otel odasına gittiği sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Biri ağır 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Otelden kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapıldı.

ZANLININ KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA



Bu arada, zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, otelin kapısından koşarak çıkan zanlının kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.

SON DAKİKA: ZANLI YAKALANDI

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı.