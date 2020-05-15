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  3. Kahramanmaraş'ta maskesiz gezmek yasaklandı

Kahramanmaraş'ta maskesiz gezmek yasaklandı

Kahramanmaraş'ta maskesiz gezmek yasaklandı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yarından itibaren kentte maskesiz gezilmesini yasakladı. Karara uymayanlara idari para cezası kesileceği bildirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında yaptığı toplantı sonunda 42'nci kararını aldı. Toplantıda, il genelinde sokağa çıkan herkesin, 16 Mayıs 2020 Cumartesi gününden itibaren maske takması zorunlu hale getirilerek maskesiz gezmek yasaklandı. Toplantıda ayrıca maskelerin burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına karar verildi.

Yasağa rağmen maskesiz gezenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası kesilecek.

(DHA)


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