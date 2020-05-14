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  3. Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde inşaat işçisi Muhammet Tosun (27) ile Hüseyin K. (32) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., Muhammet Tosun’u göğsünden bıçakla yaraladı. Yaralanan Tosun, çevredeki vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine götürüldü. Tosun, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Hüseyin K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)


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