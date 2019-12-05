Kahramanmaraş Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması! Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş’ta okullar yarın tatil mi? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte havalar soğudu ve bazı illerimizde yoğun bir kar yağışı başladı. Kahramanmaraş’ta 5 Aralık Perşembe günü yağan kara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başladı. Kahramanmaraş Valiliği’nden de kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte o açıklama
Kahramanmaraş Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı. Ülkemizin bazı bölgelerinde başlayan kar yağışları hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Kahramanmaraş da kar yağışından etkilenen iller arasında yer alıyor. Karın yoğun bir şekilde yağması öğrencilerin aklına ‘Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi edildi? sorusunu getirdi. İşte Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan kar tatili açıklaması…
KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.