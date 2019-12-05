Kahramanmaraş Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması! Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?

Kahramanmaraş Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı. Ülkemizin bazı bölgelerinde başlayan kar yağışları hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Kahramanmaraş da kar yağışından etkilenen iller arasında yer alıyor. Karın yoğun bir şekilde yağması öğrencilerin aklına ‘Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi edildi? sorusunu getirdi. İşte Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan kar tatili açıklaması…

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.