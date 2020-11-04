  • $8,4461
  • 9,8976
  • 517.852
  • 1168.54
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Kasım 2020 Çarşamba 17:18 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş Valiliği: "Ev ziyaretinde bulunmayın"

Kahramanmaraş Valiliği: "Ev ziyaretinde bulunmayın"

Kahramanmaraş Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretinde bulunulmamasına ilişkin uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş Valiliği koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamaya göre ev ziyaretlerinin kısıtlanması hususunda duyuru yapıldı.

AA'da yer alan habere göre, Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ildeki vakaların önemli bir kısmının eş, dost, akraba ziyareti kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Salgın ortamında kesinlikle ev ziyaretlerinde bulunulmamasının kamu sağlığı ve vatandaşların sağlığı açısından önem arz ettiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına gösterilen özenin yanında bu süreçte, ev ziyaretlerinin kesinlikle yapılmaması salgının yayılmasının önlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın bu hususlarda, hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."
<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

ABD'de kritik seçim günü... Başkanlık koltuğunu kim kazanacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çevre, doğa ve hayvan polisleri İstanbul'da görev başında

Güney Kore'de doğan ilk pandaya Fu Bao adı verildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.