Kahramanlarımıza veda

“Adı güzel Muhammed’im”

Mardin Derik’teki çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için Nurdağı Hurşit Camisi’nde tören düzenlendi. Şehidin annesi Pakize Önek, oğlunun tabutunun getirilişi sırasında “Adı güzel Muhammed’im” diyerek gözyaşı döktü. Önek, Hurşit Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Kanın yerde kalmayacak

Hakkari Şemdinli’deki çatışmada şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu için memleketi Erzurum’da tören düzenlendi. Camideki törende şehit ailesini teskin eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, “Şehitlerin kanı yerde kalmayacak” dedi. Törene, şehit Sezai Eşkioğlu’nun babası Mustafa ve annesi Arzu Eşkioğlu ile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış Pınarı’nda yaralanmıştı

Hatay Hassa’da görevliyken Barış Pınarı Harekatına katılan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, geçtiğimiz hafta yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Coşkun için ailesinin isteği üzerine bugün Ankara’da cenaze töreni yapılacak.

Kalleşleri, hainleri sevindirmeyeceğim

Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Fırat’ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesini memleketi Tokat’ta annesi Özgür Fındık, babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık, kardeşleri Ülkü, Aleyne ve Simge Fındık karşıladı. Dedesi Duran Fındık ‘’Ağlamayacağım onları sevindirmeyeceğim. Toprağın bol olsun. Kanı kat kat helal olsun yavrumun vatanıma. O köpekleri, kalleşleri sevindirmem” dedi. Şehidin babası İsmail Fındık, “Vatan sağ olsun” diyerek oğlunun fotoğrafını öptü. Kuşçu Köyü’nde düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Dedesi şehadet haberini asker selamıyla karşıladı

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim günü PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23) şehit düştü. Samsunlu olan şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bir ağabeyi bulunan Meşeci’nin yaralanmadan 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Şehadet haberini getiren heyeti şehit dedesi İbrahim Şener asker selamı vererek karşıladı. Meşeci’nin arabasının arkasına yazdığı “Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna” yazısı yürek burktu.