17 Ekim 2020 Cumartesi 21:50 | Son Güncelleme:
Kahramana övgü yağıyor
Ağrı'da terör saldırısında yaralanıp gazi olduktan sonra tazminat davası açan ancak bilirkişi raporundaki 1 milyon 679 bin liralık tutarı çok bulup maddi tazminattan feragat eden Uzman Çavuş Cengiz Erduran'a (44), övgüler yağdı.
Sosyal medyadaki binlerce kişi, ‘Seninle gurur duyuyoruz komutanım’ ve ‘İşte gerçek vatansever’ şeklinde yorumlarda bulundu.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu (solda), gazi Cengiz Erduran’ı (ortada) kızı Yağmur Erduran (sağda) ile birlikte makamında ağırlayıp teşekkür etti.