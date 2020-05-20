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  3. Kahraman Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'ye gözyaşlarıyla son görev

Kahraman Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'ye gözyaşlarıyla son görev

Kahraman Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'ye gözyaşlarıyla son görev

Kars'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi (34), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta Valiliği önünde düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Hayriye, babası Mehmet Emin, eşi Secaat, kardeşi Feyza ve 1,5 yaşındaki minik oğlu Mete Çiftçi de hazır bulundu. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Çiftçi’nin naaşı, Isparta Şehitliği’nde toprağa verildi.

 ŞEHİDİN EŞİ: VATAN SAĞ OLSUN 

Bakan Soylu, şehidin eşi Secaat Çiftçi’ye de başsağlığı diledi. Secaat Çiftçi, “Vatan sağ olsun” dedi. Çiftçi’nin yakınları ise Bakan Soylu’ya “Taş üstünde taş bırakmayalım” dediler.

Şehidin minik oğlu Mete Çiftçi.


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