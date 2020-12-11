Kahraman şehitlere veda

Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit olan Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar dualarla toprağa verildi. Yüzbaşı Yasin Kurt’un Antalya’daki cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailesi ve Suriye’de görevli olan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt katıldı. Şehidin annesi, “Kuzum görmek istiyorum seni annem” diyerek gözyaşı döktü. Şehit, Oğuzhan Anar’ın naaşı ise memleketi Ankara’da toprağa verildi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar Abdulhamit Gül, Lütfi Elvan, Aile, Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı.

BAŞKAN’DAN TAZİYE



Başkan Erdoğan, baba Ziya Kurt’u arayarak taziye dileklerini iletti.