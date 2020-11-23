Kahraman komutan Albay Bayram Ölçücüoğlu hayatını kaybetti

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş’ta darbeci komutanların emirlerine uymayarak, planlarını bozan dönemin 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcı vekili Albay Bayram Ölçücüoğlu, 51 yaşında görevi başında hayatını kaybetti.

UNUTULMAYACAK



Darbe girişimi sırasında dönemin Kahramanmaraş Garnizon Komutanı darbeci Albay Uzay Şahin, Kahramanmaraş’ta bulunan stratejik binaların abluka altına alınması emrini vermişti. Albay Bayram Ölçücüoğlu ise verilen emirlere uymayarak kanlı girişimi engellemişti. Ölçücüoğlu darbe girişiminin ardından kısa bir süre önce Marmara Ereğlisi Garnizon Komutanı olarak atanmıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Ölçücüoğlu’nun ani ölümü, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında büyük üzüntüye neden oldu.

DERS GİBİ SÖZLER



Albay Bayram Ölçücüoğlu darbe girişiminin ardından verdiği bir mülakatta “Ona Albay demek yakışıksız olur, o vatan haini beni aradı, sıkıyönetim ilan edildiğini, önce Valilik ve Emniyet binaları ile Belediye binalarını ablukaya almamı istedi. Ben ise emre uymayacağımı söylemem üzerine ‘seni yüce divanda yargılatırım’ diyerek beni tehdit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri cani, katil değildir. Bunlar TSK üniforması giymiş bir avuç teröristtir. TSK, devletine, milletine silah sıkmaz” demişti.