Kağıthane'de çöken bina hakkında yeni gelişme

Kağıthane'de çöken binanın etrafındaki hasarlı 24 binadan 12'sinin yıkımı tamamlandı.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı'nda bir binanın çökmesiyle mühürlenen 24 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, iş makineleriyle hasar gören binalardan 12'sinin yıkımını tamamladı. Ayrıca, yıkım alanının çevresinde polis ve zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

(AA)