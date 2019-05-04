Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kağıthane'de çöken bina hakkında yeni gelişme

Kağıthane'de çöken bina hakkında yeni gelişme

Kağıthane'de çöken bina hakkında yeni gelişme

Çöken binanın etrafındaki hasarlı 24 binadan 12'sinin yıkımı tamamlandı.

Kağıthane'de çöken binanın etrafındaki hasarlı 24 binadan 12'sinin yıkımı tamamlandı. 

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı'nda bir binanın çökmesiyle mühürlenen 24 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, iş makineleriyle hasar gören binalardan 12'sinin yıkımını tamamladı. Ayrıca, yıkım alanının çevresinde polis ve zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Dostlarınızdan ayrılamıyorsanız siz de sevgiyi fazlasıyla hak edenlerdensiniz.

Balık Dostlarını Öpen Köpekçik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte unutulmaz Galatasaray - Beşiktaş derbileri

Emekli olamayan parasını SGK'dan geri alabilir