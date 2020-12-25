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  • Kaftancıoğlu'nun "U dönüşü": Konu CHP olunca söylem değişti
25 Aralık 2020 Cuma 16:46 | Son Güncelleme:

Kaftancıoğlu'nun "U dönüşü": Konu CHP olunca söylem değişti

Kaftancıoğlu'nun "U dönüşü": Konu CHP olunca söylem değişti

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun tecavüz iddialarındaki tutarsız ifadeleri dikkat çekti. Karaman'daki öğrenci yurdu meselesinde iktidarın üzerine giden Kaftancıoğlu, kendi partisinden 20 farklı tecavüz ve taciz iddiası gelmesi üzerine, "Tecavüzcünün partisi mi olur? Bu ülkede her şeyi ayrıştırdınız, bari bu konularda ortak dilimiz olsun." ifadelerini kullanarak U dönüşü yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisindeki tecavüz iddialarını, "Tecavüzcünün partisi mi olur?" sitemiyle değerlendirdi. Oysa aynı Kaftancıoğlu, Karaman'daki bir öğrenci yurdu hakkındaki taciz iddialarının ardından sosyal medyayı ayağa kaldırmış ve bu konuyu iktidara saldırmak için malzeme olarak kullanmıştı.

CHP'li Kaftancıoğlu'nun U dönüşü, Karaman'daki öğrenci yurdu meselesine karşı olan samimiyetini sorgulattı. Konu CHP olunca söylemi değişen Kaftancıoğlu'nun tutarsız açıklamaları gündeme oturdu.

Öte yandan, Kaftancıoğlu'nun, söz konusu iddiaların üstüne gitmek yerine konuyu kapatmaya ve geçiştirmeye yönelik bir tavır içerisinde olduğu görüldü.

Skandalın fazla dillendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kaftancıoğlu, buna gerekçe olarak ise mağdurun "isteğini" gösterdi.

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