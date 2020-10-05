Kadir Şeker'den savcıya şaşırtan 'bıçak' yanıtı: Tespihle oynar gibi oynamak için aldım

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in yargılanmasına Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

'TESPİHLE OYNAR GİBİ OYNAMAK İÇİN ALMIŞ'

Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tutanağa yansıdı.

Bir görgü tanığı ise ifadesinde Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.

AYŞE DIRLA'NIN RAPORU: DARP YOK

Özgür Duran tarafından darbedildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat günü Konya Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise 'Darp, cebir izi yoktur' ifadeleri yer aldı.

'KADİR ŞEKER TIP ÖĞRENCİSİ DEĞİL'

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran (18) ise ağabeyini öldüren Kadir Şeker'in, 4 sene sınava girdiğini ve tıp fakültesini kazanamadığını, asla bir tıp öğrencisi olmadığını kaydetti.

Remzi Duran, "Kadına şiddet olayı yok. Ayşe Dırla'nın darp raporu burada, sonuç olarak darp ve cebire rastlanmadığı ortaya çıktı. Kendi ağzından beyanı da var. Kadir Şeker'in 'Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım' diye beyanı var" diye konuştu.