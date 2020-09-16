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  • Kadir Şeker için mütalaa açıklandı: 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:54 | Son Güncelleme:

Kadir Şeker için mütalaa açıklandı: 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor

Kadir Şeker için mütalaa açıklandı: 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor
AA

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

<p>Editör: Can YILDIZ<br></p><p>can.yildiz@turkmedya.com.tr</p>

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