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  • Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Başsavcılık karara itiraz etti
16 Ekim 2020 Cuma 17:41 | Son Güncelleme:

Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Başsavcılık karara itiraz etti

Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Başsavcılık karara itiraz etti
DHA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in 12 yıl 6 hapis cezasına çarptırılması kararına itiraz etti. Başsavcılık, haksız tahrik indiriminin en üst sınırda uygulanmasını istedi.

Konya'da sevgilisini darbettiği kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması kararına itiraz geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZDA BULUNDU

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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