Kadına yönelik şiddetle mücadele tüm hızıyla sürüyor: Ekipler KADES için stant kurdu

İçişleri Bakanlığınca, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Mardin, Niğde, Manisa ve Kayseri'de polis ve jandarma ekipleri tarafından kurulan standlarda, vatandaşlara, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kullanılan KADES uygulaması hakkında bilgi veriliyor.