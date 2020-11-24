24 Kasım 2020 Salı 17:31 | Son Güncelleme:
Kadına yönelik şiddetle mücadele tüm hızıyla sürüyor: Ekipler KADES için stant kurdu
Kadına yönelik şiddetle mücadele Türkiye'nin dört bir yanında devam ederken, polis ve jandarma ekipleri kurulan standlarda, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
İçişleri Bakanlığınca, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Mardin, Niğde, Manisa ve Kayseri'de polis ve jandarma ekipleri tarafından kurulan standlarda, vatandaşlara, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kullanılan KADES uygulaması hakkında bilgi veriliyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye'nin dört bir yanında; Polisimiz ve Jandarma'mız tarafından kurulan standlarda, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor— TC İçişleri Bakanlığı Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@TC_icisleri) November 24, 2020
�� Mardin
�� Niğde
�� Manisa
�� Kayseri pic.twitter.com/OALpfl45Vs