Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı kapsamında dikkat çeken adımlar: 1 Ocak'ta başlıyor

İçişleri Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Kapsamında 2020 yılı içerisinde atılan adımları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu güncellendiği ve 1 Ocak'tan itibaren kullanılabileceği duyuruldu.

Yeni formlar sayesinde risk analizlerinin daha doğru yapılmasının sağlanacağı belirtildi.

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı/ŞÖNİM ile anlık paylaşıma açıldığı bilgisi verildi.

Bakanlık ayrıca, Polis Merkezi Amirliklerinde oluşturulan Güven Masalarında görev yapmak üzere 3000 kadın personel alımı gerçekleştirdi.