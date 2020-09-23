Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz ve Yönetim Modülü' 18 pilot ilde başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz ve Yönetim Modülünün' 18 pilot ilde başlatıldığını duyurdu.

DHA'da yer alan haberde Bakan Selçuk, Şiddet Önleme Merkezleri'ni (ŞÖNİM) 81 ile yaygınlaştırdıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

'YIL SONUNA KADAR SÜRECEK'

"Risk Analiz ve Yönetim Modülü, ŞÖNİM mesleki personelince şiddet mağduruna sunulacak hizmetlerin başlangıç noktası niteliğinde olacak. Bu kapsamda; Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Kütahya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerimizdeki ŞÖNİM personeline modülün kullanımına dair eğitim gerçekleştirdik. Yapılan eğitim sonrasında Risk Analiz ve Yönetim Modülünü 18 ilimizin ŞÖNİM’lerinde kullanıma sunduk."

Modülün pilot uygulamasını yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pilot uygulama süresince elde edilecek veriler kapsamında; risk değerlendirme ölçeğinin güvenirlilik analizleri gerçekleştirilerek çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacak. Risk yönetimi adımlarına da uygulamadan gelen geri bildirimlerle nihai hali verilecek" ifadesini kullandı.

'MAĞDUR KİŞİYE DOĞRU MÜDAHALE VE ETKİN HİZMET SUNACAĞIZ'

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, 'Kadına Yönelik Şiddet Vakaları'nda Risk Analiz ve Yönetim Modülünü' uygulamaya koyarak 81 ilde yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "Böylece kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında sadece kriz odaklı değil aynı zamanda risk odaklı yaklaşım benimsenerek mağdur kişiye doğru müdahale ve etkin hizmet sunmayı sağlayacağız" dedi.