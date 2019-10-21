Kadına şiddete tedbir mahkemesi

Yelda GÖKDAĞ/ANKARA

Adalet Bakanlığı şiddet mağduru kadınları tedbir kararı yoluyla dayakçı kocaya karşı korumaya almak üzere yeni bir hizmet modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, birden çok Aile Mahkemesi’nin bulunduğu yerlerde Tedbir Mahkemeleri kurulacak. Bu mahkemeler sadece, tedbir kararı almaktan sorumlu olacak. Konuya ilişkin TBMM’ye bilgi veren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, şunları kaydetti:

HSK İLE DEĞERLENDİRİLİYOR

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu’yla (HSK) bu konudaki istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda aile mahkemelerinden diyelim ki işte birinci veya sonuncu, ikinci aile mahkemelerinin tedbir mahkemesi olarak belirlenmesi de mümkün olacak. Özellikle 1’den fazla aile mahkemesinin olduğu yerlerde bu mahkemelerden birinin tedbir mahkemesi olarak görev yapmasını arzu ediyoruz.

‘MÜTHİŞ BİR UYGULAMA OLACAK’

Gürkan, “Tedbir Mahkemeleri müthiş bir şey olacak. HSK Aile Mahkemeleri’nden birini sadece tedbir dosyalarına bakmakla görevlendirdiği zaman bu işe gönül veren o özverili hâkimimizin o mahkemelerden daha nitelikli tedbir kararları çıkabileceğini ümit ediyoruz” dedi.