Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7967
  • 6,4682
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kadına şiddete tedbir mahkemesi

Kadına şiddete tedbir mahkemesi

Kadına şiddete tedbir mahkemesi

Adalet Bakanlığı, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi amacıyla tedbir kararlarını anında verecek Tedbir Mahkemeleri kuracak. Bu mahkemeler birden çok Aile Mahkemesi’nin bulunduğu yerlerde hizmet verecek.

Yelda GÖKDAĞ/ANKARA

Adalet Bakanlığı şiddet mağduru kadınları tedbir kararı yoluyla dayakçı kocaya karşı korumaya almak üzere yeni bir hizmet modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, birden çok Aile Mahkemesi’nin bulunduğu yerlerde Tedbir Mahkemeleri kurulacak. Bu mahkemeler sadece, tedbir kararı almaktan sorumlu olacak. Konuya ilişkin TBMM’ye bilgi veren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, şunları kaydetti: 

HSK İLE DEĞERLENDİRİLİYOR

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu’yla (HSK) bu konudaki istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda aile mahkemelerinden diyelim ki işte birinci veya sonuncu, ikinci aile mahkemelerinin tedbir mahkemesi olarak belirlenmesi de mümkün olacak. Özellikle 1’den fazla aile mahkemesinin olduğu yerlerde bu mahkemelerden birinin tedbir mahkemesi olarak görev yapmasını arzu ediyoruz.

‘MÜTHİŞ BİR UYGULAMA OLACAK’ 

Gürkan, “Tedbir Mahkemeleri müthiş bir şey olacak. HSK Aile Mahkemeleri’nden birini sadece tedbir dosyalarına bakmakla görevlendirdiği zaman bu işe gönül veren o özverili hâkimimizin o mahkemelerden daha nitelikli tedbir kararları çıkabileceğini ümit ediyoruz” dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça
Zehra estetik sorularına sus pus
'Doğum kilolarımla mutluyum'
Hayranıyla birlikte sahneden düştü
Sürpriz albüm geliyor 
<p>Suriye´de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şe

Nusaybin´de HDP milletvekillerine terör tepkisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor