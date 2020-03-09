Kadına 4x4'lük koruma

YELDA GÖKDAĞ

1- Pop-Up sistemi gelecek: Hâkim ve savcılar şiddet uygulayanlarla ilgili ayrı illerde ayrı şikâyetler ve tedbir kararlarını daha önce göremiyordu. Artık UYAP üzerinden POP-UP sistemiyle, şüpheli hakkında daha önce hükmedilen tedbirlerin hepsi görülecek.

2- Yerli elektronik kelepçe: İçişleri Bakanlığı, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması yönünde başlattığı çalışmaları hızlandıracak. Caydırıcı tedbirler daha etkin uygulanabilecek.

3- Hâkimlerden öfke kontrolü tedbiri: Şiddet uygulayan kocalar için uzaklaştırma gibi tedbir kararları alınıyordu. Artık şiddet uygulayana özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma gibi tedaviler için sağlık kurumlarına yönlendirme yapılacak.

4- Zorla tedavi kararı: Şiddet uygulayan madde bağımlısı kocalar için tedavi isteğe bağlıydı. Kişi ihtar ediliyordu. Artık dayakçı koca kolluk marifetiyle götürülerek tedavi ettirilecek.

5- İfade alan polis değişmeyecek: İçişleri Bakanlığı aile içi şiddetle mücadele büro amirlikleri kurmuştu. Adalet Bakanlığı’nın önerisiyle eğitim alarak burada görevlendirilen amirler ve polisler asla değiştirilmeyecek.

6- Sağlık Bakanlığı da UYAP’a entegre olacak: Sağlık Bakanlığı tedavi aşamasında şiddet olayının bir parçası ancak Adalet Bakanlığı UYAP sistemine entegre değil. Bu sebeple şiddet gören eşlerle ilgili alınan kararlar ve tedavi süreçlerinde bilgi sahibi olamıyor. Bakanlık artık UYAP’a entegre edilecek.

7- Karakollarda psikologlar olacak: Adalet Bakanlığı karakollarda ifade alan polislerin yanında sosyal çalışmacılar ve psikologların olmasını da istedi. İçişleri Bakanlığı konuyu masaya yatırdı.

8- Kadın hâkim ve savcı: Kadına şiddet davaları için HSK’dan kadın hâkim ve savcıların görevlendirilmesi ve bu hâkim ve savcıların başka davalara bakmaması gündemde.