Kadın yeni 62. bölüm fragmanı Kadın dizisi izle 61. son bölüm FOX'ta

Kadın 62. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Kadın’ın yeni bölümünde her şey netliğe kavuşuyor. Kadın’ın son bölümünde Sarp çocukların fikrini beğenir ve “Çok iyi fikir. O zaman hep beraber kampa gideriz.” der. Çocuklar ise “Annem de gelsin.” der. Bahar ise “Beni karıştırmayın. Siz gidersiniz işte üçünüz. Ne güzel.” der. O sırada ise sürpriz bir şekilde Şirin “Ben gelirim. Hem çocuklara da göz kulak olmuş olurum. Hem eniştemin öyle kamp deneyimlerini görmek iyi gelirdi iyi olurdu.” der. Masadaki herkes bu duruma bozulur, Bahar ise sinirden güler. Bahar Şirin ile yüzleşmek ister. Herkesi dışarı toplayan Bahar “Artık yalan yok. Hepimiz doğruyu söyleyeceğiz. Şimdi en baştan anlatın.” der. Ve herkes içini döker.

KADIN 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX TV’nin sevilen dizisi Kadın’ın 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 61. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuklara ve Bahar’a daha yakın olmak için Saray Apartmanı’na taşınan Sarp, tekrar bir aile olabilmek için elinden geleni yapar. Her şeyden habersiz apartmana gelen yeni kiracının Sarp olduğunu öğrenen Arif ise büyük bir şok içindedir. Arif ve Bahar’ın ayrılmasına en çok üzülenlerden biri olan Ceyda, onları tekrar bir araya getirmek için Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Çünkü yaşattığı kötü şeylerden sonra, Bahar’ın tekrar Sarp ile bir araya geleceğini düşünmemektedir. Bahar ise çocuklarının mutluluğu için kendi mutluluğundan çoktan vazgeçmiştir.

Şirin ve Sarp’ın geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar, onları yüzleştirir. Ama duyduğu şeyler hiç hoşuna gitmeyecektir. Geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar; Sarp’a mı, yoksa her fırsatta yalan söyleyen Şirin’e mi inanacaktır?

KADIN SON BÖLÜM İZLE - FOX

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli)

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

Özge Özpirinçci Kimdir?

1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler

Kadın / Bahar / 2017

Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017

Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016

Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014

Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013

Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012

Al Yazmalım / Asiye / 2011

Deli Saraylı / Dilruba / 2010

Melekler Korusun / İpek / 2008-2009

Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008

Kavak Yelleri / Ada / 2007

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler

Acı Tatlı Ekşi / Duygu / 2017

Karışık Kaset / İrem / 2014

Kayıp ( Kısa Film) / 2013

Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer / 2011

Veda / Fikriye Hanım / 2010

Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

Caner Cindoruk Kimdir?

17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk, 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro hayatına başladı ve 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başlayan Caner Cindoruk, geçen yıl rol aldığı Kor sinema filmi ile 22.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Birçok sinema ve dizi projesi bulunan oyuncunun bazı dizi projeleri; Hanım’ın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl Kösem'dir. Halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.

Caner Cindoruk'un Oynadığı Diziler

Kadın / Sarp / 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem / S. Mustafa Paşa /2016-2017

İstanbul Sokakları / 2016

Aramızda Kalsın / Civan / 2013

Firar / Nadir / 2011

Hanımın Çiftliği / 2009-2010

Geç Gelen Bahar / Ali / 2008

Yaprak Dökümü / Nazmi / 2008

Kara Güneş / Alişir / 2007

Caner Cindoruk'un Oynadığı Filmler

Ekşi Elmalar / 2016

Kor / 2016

Dar Elbise / 2015

Çalsın Sazlar / 2014

Yabancı / 2012

Gergedan Mevsimi / 2012

Elveda Katya / 2012

Kelebek / 2008

Beynelmilel / 2006