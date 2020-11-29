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  • Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı şampiyon oldu! İşte Ritmik Cimnastik Milli Takımı...
29 Kasım 2020 Pazar 10:16 | Son Güncelleme:

Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı şampiyon oldu! İşte Ritmik Cimnastik Milli Takımı...

Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı şampiyon oldu! İşte Ritmik Cimnastik Milli Takımı...

Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ‘3 çember 2 labut' aletinde şampiyonluğu elde etti. İşte şampiyonluğu getiren Ritmik Cimnastik Milli Takımı...

Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı şampiyon oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti.

Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı. Milli takıma sosyal medyada binlerce tebrik ve övgü mesajı yağdı.

RİTMİK CİMNASTİK MİLLİ TAKIMI

Duygu Doğan,

Azra Akıncı,

Peri Berker,

Nil Karabina,

Eda Asar.

<p>Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on

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