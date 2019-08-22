Kadın adı taşıyan şarkılardan hangisini Barış Manço söyler? Güven Bana sorusu Kadın adı taşıyan şarkılardan hangisini Barış Manço söyler? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Zehra

B: Mahmure

C: Naciye

D: Dilara

Doğru cevap: Zehra