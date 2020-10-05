Kadıköy'deki maske tartışmasına ilişkin soruşturma tamamlandı: İşte Rana Batı için istenen ceza

Kadıköy'de maske takmadığı için polislerle tartışan ve gözaltına alınan Rana Batı ile arkadaşı Zeynep K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Rana Batı'nın 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar, Zeynep K.'nın da 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

DHA'da yer alan habere göre, müşteki polislerin olay günü olay yerinde maske denetimi için bulundukları bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüpheli Rana Batı'nın kurallara uygun maske takmadığı için polisler tarafından uyarıldı" ifadeleri yer aldı.

İddianamede Rana Batı'nın, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar, Zeynep K.'nın da "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

POLİSLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Aynı olaya ilişkin polisler hakkında, "Görevi kötüye kullanma", "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.