Kademeli mesaide karar cuma günü

Kademeli mesaiye ilişkin kararı cuma açıklayacaklarını bildiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “Bugün İBB simülasyon yapacak” diyerek şunları kaydetti: “Toplu taşımada sabah ve akşam pik saatlere baktığımız zaman ayakta yolcu taşıma sınırının gerçekleşmesinin zor olduğunu biliyoruz. Yaklaşık iki haftadır meslek odalarımızla bir araya geliyoruz, sendikalarımızla konuşuyoruz. İl Pandemi Kurulu’nu AFAD’da yapacağız. Dünyada kademeli mesai saatlerini başarmış pek çok metropol örneği var. O örneklerden istifade ederek İstanbul’da pik saatlerde mümkünse ayakta yolcu olmadan, bilim kurulunun önerisiyle kararlara uyan bir mesafe düzenini sağlayacağımıza inanıyorum. Sistem belirli bir takvim içinde ilerleyecek.”

15 KİŞİYE ZORUNLU TECRİT



“İzolasyon tedbirlerine uymayan 15 vatandaşımızı Sancaktepe’deki yurdumuza yerleştirdik.”