Kademeli eğitimde ilk ders zili çaldı

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda bugün başladı. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

SINIF MEVCUDU BÖLÜNECEK



Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1’inci sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak. Sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

VELİLERE ÇALIŞTIRMA KİTABI DAĞITILACAK



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokuldaki öğrencilere destek olmaları için velilere çok yakında, çalıştırma-alıştırma-etkinlik kitabı verileceğini açıkladı. Selçuk, EBA canlı ders sisteminde ilkokul 1-4’üncü sınıflar için sabah 08.30’dan akşam 20.20’ye kadar istenilen saatte yapılabileceğini belirtti.

SALGINDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI OLACAK



Okullarda koronavirüsten sorumlu olarak, eğitim kurumları iş sağlığı ve güvenliği kurulları ve kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirilecek.

Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanacak, mümkünse büyükanne-büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almayacak.

Dersler sırasında öğretmenle öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacak.

Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil çapraz oturma şeklinde olacak.

Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak.

Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi olmayacak.

Yemekhanede öğrencilerin mümkün olduğu kadar kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yemek yemesi tercih edilecek. Açık büfe yemek servisi kullanılmayacak.

İKİNCİ HAFTADA İKİ GÜN OKULA GİDECEKLER



Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3’er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR



Ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek.