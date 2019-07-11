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  3. KADEM'den iftiralara cevap! 'Uluslararası bir vakıftan fon almadık'

KADEM'den iftiralara cevap! 'Uluslararası bir vakıftan fon almadık'

KADEM'den iftiralara cevap! 'Uluslararası bir vakıftan fon almadık'

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı basın toplantısında farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına cevap verdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu "Uluslararası bir vakıftan fon almadık. KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır." diye konuştu.

İFTİRALARA CEVAP

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, uluslararası vakıflardan fon alındığına dair yapılan ithamlara karşı, "Biz uluslararası vakıftan fon almadık. AB'nin bazı projelere başvurduk. Bunun dışında bir şey yoktur. İftira atılıyor." ifadeleri kullandı.

"KORUMA İÇİN VAR"

"Kadının bir cümlesiyle aileyi yıkıyorsunuz" iddialarına yönelik olarak Gümrükçüoğlu, "Aile ile ilgili kanun belli. Bu kanun şiddete uğrayan kişi koruma altına alıyor. Daha fazla şiddeti ortadan kaldırmak için var. Koruma için var." dedi.

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