Balıkesir'de Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek milyonluk vurgun yaptılar

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir ve çevre illerde kendilerini MİT görevlisi ve bakan danışmanı olarak tanıtan ve kat karşılığında inşaat işleri yaptığını söyleyen dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaddafi'nin altınları diyerek vurgun yaptılar

Polis, dolandırıcılık yapan şahısların kendileri ile irtibata geçen yaşlı ve dul bayanlar ile duygusal bağ kurdukları, ayrıca bankalardan kredi çekmeye müsait kişilerin arsa ve evlerini kat karşılığı inşaat yapacaklarını söyleyerek vekaletname aldıklarını, kendileri ile iş yapan vatandaşların üzerlerine şirket kurduklarını, banka hesaplarını boşaltarak vatandaşları dolandırdıklarını ve haksız kazanç elde ederek birçok vatandaşı mağdur ettiklerini tespit etti.