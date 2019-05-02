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  3. Balıkesir'de Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek milyonluk vurgun yaptılar

Balıkesir'de Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek milyonluk vurgun yaptılar

Balıkesir'de Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek milyonluk vurgun yaptılar

Balıkesir'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan ve Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek toplam 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar polisin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir ve çevre illerde kendilerini MİT görevlisi ve bakan danışmanı olarak tanıtan ve kat karşılığında inşaat işleri yaptığını söyleyen dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaddafi'nin altınları diyerek vurgun yaptılar

Polis, dolandırıcılık yapan şahısların kendileri ile irtibata geçen yaşlı ve dul bayanlar ile duygusal bağ kurdukları, ayrıca bankalardan kredi çekmeye müsait kişilerin arsa ve evlerini kat karşılığı inşaat yapacaklarını söyleyerek vekaletname aldıklarını, kendileri ile iş yapan vatandaşların üzerlerine şirket kurduklarını, banka hesaplarını boşaltarak vatandaşları dolandırdıklarını ve haksız kazanç elde ederek birçok vatandaşı mağdur ettiklerini tespit etti.

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