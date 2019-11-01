Kaçak yapmasa madalya alırdı: Atık yağlardan rafineri kurmuşlar

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılık polisileri, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri’de kayıt dışı toplanan bitkisel atık yağlarını takibe aldı. Yağların toplandığı Silivri’deki otoparka baskın yapıldı. Yakalanan İsmail A., Hasan A, Fatih A., Cuma A., Mustafa Y. Murat Ö. ve Murat K.’nın Tekirdağ Selimpaşa’daki bir kimya fabrikasının sahipleriyle irtibatlı oldukları saptandı. Atık yağların bu firmaya satıldığı anlaşılınca 29 Ekim’de operasyon düzenlendi.

EPDK’DAN İZİNSİZ ÜRETİM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından işleme lisansı bulunmayan kimya şirketinin rafineri gibi çalıştığı belirlendi. Fabrikada 1 milyon 525 bin 915 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Firma sahipleri Celal Cengiz K., Atilla Mehmet K., fabrika müdürü Hakan H. ve Semra Ö. gözaltına alındı. Atık yağyarın alkol ve kostikle ile karıştırılıp ısıtılarak bir takım işleme tabi tutulduğu ve bu yolla biyodizele dönüştürüldüğü ortaya çıktı. El konulan kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu, bu rakamın da Türkiye’de tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu bildirildi.

GEMİYLE İSPANYA’YA GÖNDERECEKLERDİ

Kaçak akaryakıtın sahte beyannamelerle Tekirdağ Limanı’ndan Malta bandıralı bir gemiyle İspanya’ya gönderilmeye çalışıldığı belirlendi. Yakıtın bir kısmının da Malkara’daki tesiste depolandığı öğrenildi.