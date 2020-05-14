Kaçak villanın yıkımına jet durdurma

Muğla Bodrum’da gazeteci Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil’e ait olan ve imara aykırı şekilde 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak kısımlarının yıkımı için aileye verilen sürede herhangi bir işlem yapılmadı. Dün sabah villaya gelen Bodrum Belediyesi’ne bağlı ekipler yıkıma başladı. Aynı dakikalarda Hülya Özdil’in avukatının başvurusu üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi, 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı verdi.

NEREDEN BAKSAN AYKIRI



Bitez Mahallesi’ndeki ‘ticaret alanı’nda gözüken yapıyı 3 yıl önce 4.6 milyon TL’ye alıp villaya çeviren Hülya Özdil, depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yaparak 123 metrekare büyüttüğü belirlenmişti. 31 Aralık 2017’ye kadar olan yapıları kapsayan ‘İmar Barışı’na başvuran Özdil’in 2018’de de kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yaptığı saptanmıştı.

KARAR ÇIKANA KADAR TUĞLA TOPLADILAR



Özdil’in villasına yıkım için gelen belediye ekipleri durdurma kararı gelene kadar yavaş hareket edip çatıdaki tuğlaları tek tek topladı.

DHA -İHA