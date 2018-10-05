Kaçak villada yıkım başladı 

Adnan Oktar grubuna operasyon yapıldıktan sonra mülklerin devredildiği TMSF villa ile 23 kaçak yapıdaki değerli eşyaları taşımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belideyesi Encümeni’nin aldığı yıkım kararının gereğinin yapılması için adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri, gerekli tertibatı aldıktan sonra kaçak oldukları tespit edilen yapıları, balyozlarla yıkmaya başladı.