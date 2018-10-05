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Kaçak villada yıkım başladı 

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İstanbul Büyükşehir Belediye Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Adnan Oktar’ın Üsküdar Kandilli Mahallesi’ndeki kaçak yapılarının yıkımına başladı.

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Adnan Oktar grubuna operasyon yapıldıktan sonra mülklerin devredildiği TMSF villa ile 23 kaçak yapıdaki değerli eşyaları taşımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belideyesi Encümeni’nin aldığı yıkım kararının gereğinin yapılması için adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri, gerekli tertibatı aldıktan sonra kaçak oldukları tespit edilen yapıları, balyozlarla yıkmaya başladı.

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