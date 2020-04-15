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  3. Kaçak üretilen 90 bin cerrahi maske ele geçirildi

Kaçak üretilen 90 bin cerrahi maske ele geçirildi

Kaçak üretilen 90 bin cerrahi maske ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaçak üretilen 90 bin cerrahi maskeye el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz ve ruhsatsız tıbbi ve medikal malzemelerin üretimine ve satışına yönelik çalışma başlattı.

Darıca ilçesinde bir iş yerinde izinsiz cerrahi maske üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 90 bin maske ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.


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