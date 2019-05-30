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30 Mayıs 2019 Perşembe 17:41 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:41

Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 

Avanos İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2'nci derece SİT alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Söz konusu alana giden ekipler, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte, 1 jeneratör ile 16 adet kazı aleti ele geçirildi.

(DHA)

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