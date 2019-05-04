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Kaçak FETÖ'cü Balıkesir'de yakalandı

Kaçak FETÖ'cü Balıkesir'de yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kaçak FETÖ'cüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Bigadiç ilçesi Servi mahallesinde "FETÖ/PYD Silahlı TeröÖrgütü Kurma ve Yönetme/Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.'y, yakaladı. Yakalanan İ.D. sevk edildiği Adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

(İHA)

 

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