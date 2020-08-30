‘Kaçak düğünler artacak, önlem şart'

Kentteki işletmeciler, kısıtlama nedeniyle kaçak düğünlerin artacağını belirterek Vali Okay Memiş’e endişelerini iletti. Birçok esnafın ekmek kapısının düğün sektörü olduğunu belirten işletmeciler, salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı kaçak düğünlerin vaka artışını da beraberinde getireceğini ve önlem alınmasının şart olduğunu dile getirdi.