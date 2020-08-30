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  3. ‘Kaçak düğünler artacak, önlem şart'
30 Ağustos 2020 Pazar 19:14 | Son Güncelleme:

‘Kaçak düğünler artacak, önlem şart'

‘Kaçak düğünler artacak, önlem şart'

İçişleri Bakanlığı'nca düğün, nişan, sünnet ve kına gecesi için sınırlama getirilen illerden biri de Erzurum.

Kentteki işletmeciler, kısıtlama nedeniyle kaçak düğünlerin artacağını belirterek Vali Okay Memiş’e endişelerini iletti. Birçok esnafın ekmek kapısının düğün sektörü olduğunu belirten işletmeciler, salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı kaçak düğünlerin vaka artışını da beraberinde getireceğini ve önlem alınmasının şart olduğunu dile getirdi. 

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