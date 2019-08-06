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  3. Kaçak balık avcılarına 9 bin 870 lira ceza kesildi

Kaçak balık avcılarına 9 bin 870 lira ceza kesildi

Kaçak balık avcılarına 9 bin 870 lira ceza kesildi

Siirt'te kaçak balık avlandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kaçak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye 9 bin 870 lira ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrasında 56 AG 022 plakalı araçta arama yaptı. Yaptıkları aramada, 3 akü, jeneratör ve 60 kilogram balık ele geçirildi. Araçtaki 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 9 bin 870 idari ceza kesildi. Ele geçirilen malzeme ve balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)

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