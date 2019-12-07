KABİS ile 2 bin 382 kişi suç işlemeden yakalandı

Yelda GÖKDAĞ

AKŞAM’ın ulaştığı verilere göre, araçları kiralayan toplam 16 bin 624 kişi herhangi bir terör eylemi gerçekleştiremeden ya da hırsızlık gibi suçları işlemeden kıskıvrak yakalandı. 2019 toplam kiralama işlemi 4 milyon 933 bin 641, suç işlemeye fırsat bulamadan yakalanan kişi sayısı ise 2019 da 2 bin 382 oldu.