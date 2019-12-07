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  3. KABİS ile 2 bin 382 kişi suç işlemeden yakalandı

KABİS ile 2 bin 382 kişi suç işlemeden yakalandı

KABİS ile 2 bin 382 kişi suç işlemeden yakalandı

Kiralık araçlarla yapılan terör eylemlerinin önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın devreye aldığı Kiralık Araç Bilgilendirme Sistemi (KABİS) uygulamanın hayata geçtiği 2015’ten bu yana binlerce terör eylemi ve hırsızlık gibi suçların önüne geçti. Bakanlığın verilerine göre, 2015’ten bu yana 15 milyon 522 bin 724 kez araç kiralandı.

Yelda GÖKDAĞ 

AKŞAM’ın ulaştığı verilere göre, araçları kiralayan toplam 16 bin 624 kişi herhangi bir terör eylemi gerçekleştiremeden ya da hırsızlık gibi suçları işlemeden kıskıvrak yakalandı. 2019 toplam kiralama işlemi 4 milyon 933 bin 641, suç işlemeye fırsat bulamadan yakalanan kişi sayısı ise 2019 da 2 bin 382 oldu. 

 

 


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