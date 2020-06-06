Kabine üyelerinden İdlib'de şehit olan askerimiz için taziye mesajı
Kabine üyeleri Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan askerimiz için taziye mesajı yayımladı.
Kabine üyeleri Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan askerimiz için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Mehmetçiğimizin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında bulunduğu İdlib’de şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Mehmetçiğimizin bölgenin huzuru ve insani yardım için görev başında olduğu İdlib’de ambulansa yönelik saldırıda şehit olan evladımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.