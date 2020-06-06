Kabine üyelerinden İdlib'de şehit olan askerimiz için taziye mesajı

Kabine üyeleri Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan askerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Mehmetçiğimizin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında bulunduğu İdlib’de şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Mehmetçiğimizin bölgenin huzuru ve insani yardım için görev başında olduğu İdlib’de ambulansa yönelik saldırıda şehit olan evladımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: İdlib'de ambulansa yapılan menfur saldırı neticesinde şehit olan kahraman askerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımızın bir an evvel şifa bulmaları için duacıyız.







Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İdlib’te zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir kahraman askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib’de ambulansa yapılan hain saldırıda şehit düşen kahraman askerimiz Ercan Zengin’e Allah’tan rahmet, yaralı iki Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun.







Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İdlib’de ambulansa yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailemize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.





