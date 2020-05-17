Kabine Toplantısında gündem Ramazan Bayramı tatili

TRT Haber'de yer alan habere göre toplantıda, salgınla mücadele değerlendirilecek, sonuçlara göre atılacak yeni adımlar ele alınacak.

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Gündemin ilk sırasında Ramazan Bayramı olacak. Bayram, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağının kabine toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Bayramlarda yoğun bir hareketliliğin olması, sokağa çıkma kısıtlaması ihtimalini de beraberinde getirdi. Kabine toplantısında bu soru da cevap bulacak.

Kısıtlamanın kaldırıldığı 16 ile yenileri eklenebilir

15 ilde devam eden giriş-çıkış kısıtlaması da gündemdeki diğer bir başlık. Bu uygulamada kademeli olarak kısıtlama uygulanan il sayısı düşürülmüştü. Bu illerde sonuçlar analiz edilecek. Yapılacak değerlendirmelere göre kısıtlamanın kaldırıldığı 16 ile yenileri eklenecek.

Kabine gündeminde 'Yeni Normal' dönem için atılacak diğer adımlardaki son durum da ele alınacak.

Yapılan çalışmalara göre takvimin revize edilmesi bekleniyor.