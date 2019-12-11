Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeydeki temasları çerçevesinde Cenevre'de Küresel Mülteciler toplantısına eş başkanı olarak katılacaklar. Toplantıda mülteci sorunları ele alınacak.

Mülteci meselesine küresel manada nasıl çözüm bulabiliriz. Oradan da sayın Cumhurbaşkanımızın Malezya ziyareti olacak. İslam dünyasının temel sorunlarını ele alan bir zirve gerçekleştirilecek.

"BU YIL TURİST SAYISI 41 MİLYONU GEÇTİ"

Son dönemlerde kapasite kullanımlarının arttığı teyit ediliyor. ARGE milli gelirimizin yüzde 1'ini aşmış durumda. Bu önemli bir kazanım. Yeni inovasyon, marka üretimi, teknolojik verimlilik alanlarda çok önemli geri dönüm sağlıyor.

İhracat ve turizm verilerinde çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. Bu yıl turist sayısı 41 milyonu geçti. Daha önce Kültür Bakanımız ifade etmişti 50 milyon turist çok uzak bir hedef değil. Enflasyonda dizginlenmenin olduğunu görüyoruz, faizlerdeki düşüş ve borsadaki yükseliş memnuniyet vericidir.