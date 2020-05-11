Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda bazı illerin seyahat yasağının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da dahil 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı kararının gelmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün öğleden sonra gerçekleşecek. Toplantının saat 15:00 gibi başlaması bekleniyor. Toplantının başlaması halinde güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Açıklama saati ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

16 17 18 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Bazı illerde uygulanan seyahat yasaklarının kaldırılması da söz konusu olacak.

16, 17, 18, 19 Mayıs’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek. Bu karara kesin gözüyle bakılırken sonraki hafta bayrama denk gelen dört günlük sokağa çıkma kısıtlama kararının ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında turizm sezonunun en az zararla atlatılması için alınacak tüm tedbirler toplantıda masaya yatırılacak.