Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı sabah saatleri itibari ile yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı kararları bekliyor. Bugünkü toplantı gündeminde normalleşme planı, Ramazan tedbirleri, 65 yaş üstü kısıtlaması, eğitimde atılacak adımlar ve LGS sınav tarihi olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma durumu ve LGS sınav tarihi hakkında hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün öğleden sonra gerçekleşecek. Toplantının saat 14:00 - 15:00 gibi başlaması bekleniyor. Toplantının başlaması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Açıklamanın da akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Saat bilgisinin netleşmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Toplantıda 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için esnetme seçenekleri görüşülecek. 65 yaş üstündeki vatandaşların belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabilmelerinin önünün açılması bekleniyor.

Gündemdeki önemli diğer maddelerden biri de normalleşme süreci. 4 aşamadan meydana gelen normalleşme planı, toplum sağlığını riske atmadan tedbirlerin kademeli gevşetilmesini içeriyor.

Eğitim alanında alınan kararlar açıklanacak. Okulların açılma tarihi ve LGS sınav tarihinin açıklanması bekleniyor.