Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün beşinci kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları görüşülecek. Mevcut bazı kısıtlamaların şartlı olarak esnetilmesi ve normalleşme çalışmaları da masada konuşulacak. Vatandaşlar cuma gününe denk gelen 1 Mayıs'ın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleşio birleşmeyeceğini merak ediyor. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, İstanbul’daki Tarabya Huber Köşkü’nden katılacak. Toplantının bugün öğleden sonra başlaması bekleniyor. Saatin açıklanması ve toplantının başlaması halinde güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile geçtiğimiz hafta 23 Nisan için yapılan uygulamanın tekrarlanması bekleniyor. 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.