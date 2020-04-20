Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı gündemde milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve atılacak yeni adımlar. Toplantıda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yeni önlemler alınıp alınmayacağı da merak konusu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve atılacak yeni adımlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Huber Köşkü’nden katılacak.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bakanlar kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve ulusa sesleniş konuşması yapacak. Son dakika açıklamaları haberimiz içerisine eklenecektir.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde yapılan paylaşımlar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta açıklama yapılmıştı. İşte o açıklama:

“Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”