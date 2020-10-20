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20 Ekim 2020 Salı 17:05 | Son Güncelleme:

Kabine toplantısı ne zaman biter? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman biter" Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak"

Kabine toplantısı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 16:00 civarında toplandı. Peki, kabine toplantısı ne zaman biter? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Saat 16:00 civarında kabine toplantısı başladı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, yüz yüze eğitimin başlandığı sınıflarla ilgili verileri kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı saat henüz belli değil.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda, koronavirüs ile mücadelede, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki durum ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artış oranları, hastanelerdeki durum ve aşı çalışmaları hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise alınan tedbirler kapsamında, yurt genelinde gerçekleşen denetimler ve bunun sonuçları hakkında sunum yapacak.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, yüz yüze eğitimin başlandığı sınıflarla ilgili verileri kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor. Okullarda alınan önlemlerin değerlendirileceği toplantıda, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamamasının da ele alınacağı belirtiliyor.

DOĞU AKDENİZ VE KKTC

Toplantıda Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları da masaya yatırılacak.

AZERBAYCAN’A DESTEK

Kabine toplantısında ele alınacak bir başka başlık ise Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivillere yönelik saldırıları sonucunda yaşanan gelişmeler de olacak. Toplantıda, sivillere yönelik insani yardımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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