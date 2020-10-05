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05 Ekim 2020 Pazartesi 16:32 | Son Güncelleme:

Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı bitti mi" Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak"

Kabine toplantısı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün (5 Eylül Pazartesi) gerçekleşiyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün gerçekleşiyor. Toplantı saat 16.00 sularında başladı. Kabineye başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonucunda gündeme yönelik alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Başkan Erdoğan, saat 19.00'da NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nca yüz yüze eğitime başlanılması önerilen 2, 8 ve 12. sınıfların durumu toplantıda görüşülecek. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını sunacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son durum hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi ve yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşması bekleniyor.

GÜNDEMDE BAŞKA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler görüşülecek.

Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

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