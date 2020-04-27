Kabine toplantısı başladı: Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Son Dakika Haberleri.. Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Toplantıda korona virüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı kaydedildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız