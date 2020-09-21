Kabine Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Öncelikli gündem yine koronavirüsle mücadele olurken alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Aynı zamanda Ankara'nın Anita ile gerilimi azaltmak için attığı son adımların sonuçları değerlendirilecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, toplantıda son dönemlerdeki vaka artışı da değerlendirilecek ve bu duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan ve Kabine üyelerine bilgi verecek.

KORONAVİRÜS AŞISI MASADA

Kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak. Bunu yanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili gelinen son noktayı Başkan Erdoğan'a anlatacak.

BAKAN SELÇUK KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ ANLATACAK

Anaokulu ve birinci sınıflar hariç uzaktan eğitimle başlayan okulların tam anlamıyla açılmasıyla beraber yeni tedbirlerin alıp alınmayacağı da kabine toplantısında değerlendirecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak alınan önelemleri anlatacak.

DOĞU AKDENİZ TÜM YÖNLERİYLE MASADA OLACAK

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle masada olacak. Askeri boyutta görüşmelerin başladığı Yunanistan ile yapılan toplantılar hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gelinen nokta hakkında sunum yapacak. Toplantıda, gerilimi düşürmek için girişimlerde bulunan NATO’nun girişimleri değerlendirilecek.

LİBYA VE SURİYE DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ayrıca Libya ve Suriye konusunda Türk heyetlerinin muhatapları ile yaptığı görüşmeler ile terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.