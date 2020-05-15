Kabine 'acil butonlu' koronavirüs önlemi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Bununla birlikte 21 Mart itibarıyla faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri 11 Mayıs’ta tekrar açıldı. Alışveriş merkezlerinde maske takmak zorunlu, girişte dezenfektanlar kullanılıyor ve ateş ölçülerek girişler sağlanıyor. Mağazalarda ise hijyeni sağlamak adına en yeni teknolojiler kullanılıyor.

ÜRÜN İÇERİDE KALIYOR



DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, kabin hijyeni için alınan önlemleri şöyle anlattı: “Kıyafet deneyen müşteri prova odasında her türlü ihtiyacı için, konulan ‘acil butonu’na basarak personeli çağırıyor. Bu sayede kıyafetle temas eden müşterinin dışarıyla fiziksel etkileşimi kesiliyor. Eğer müşteri ürünü almazsa kabin içerisinde bırakıyor.”

Mağaza içerisine her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınıyor. Maskesiz gelen müşteriye maske veriliyor.

30 GÜN MİKROP YOK



“Personel ürünü başka bir yerde nano spreylerle dezenfekte ediyor. Ürün dakikalar içinde tekrar reyona getiriliyor. Bu nano sprey gümüş iyon teknolojisi aynı zamanda bir yere sıkıldığı zaman 30 gün boyunca uygulandığı bölgede hiçbir mikrop barındırmayan bir formüle sahip. Ayrıca insan sağlığına hiçbir zararı bulunmuyor. Müşteri kabinden çıktıktan sonra kabine de bu spreyle dezenfeksiyon işlemini yapıyoruz.”

ÖDEMELER TEMASSIZ YAPILIYOR



Alışveriş sürecinin son noktasında ise sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Müşteriler kasaya geldiklerinde sosyal mesafe kuralının ihlali gibi bir durumun oluşmaması için numaralarla kasaya alınıyorlar. Her kasa başında el dezenfektanları bulunuyor. Tüm müşterilerimize kredi kartının temassız özelliğini kullanmalarını öneriyoruz. Her müşteriden sonra cihazlarımızı temizliyoruz” dedi.